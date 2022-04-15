حياة كريمة ببنى سويف.. رفع مساحى لأراضى قرى كوم إدريجة والديابية بالمرحلة الثانية

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف أعمال التجهيز لاستقبال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتى ستشمل مراكز بنى سويف والواسطى والفشن.



وقال محمد بكرى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، أنه جرت المتابعة الميدانية والرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة والأوقاف والزراعة المقترحة لإنشاء مشروعات حياة كريمة في مرحلتها القادمة بقرية كوم إدريجة والديابية، وذلك بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلي الأوقاف والصحة والتعليم وأملاك الدولة وعدد من أهالي القرية.



وفي سياق منفصل، قامت الوحدة المحلية بالواسطى وبالتنسيق مع إدارة التموين بتنفيذ حملة تفتيشية على المخابز البلدية بقرية إطواب وميدوم، لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، والتي أسفرت عن تحرير 11 محضرا لمخالفات تموينية تضمنت نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.