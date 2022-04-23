اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 01:22 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 23 أبريل 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 11 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
‏‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات.
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 13 جنيها.
- فاصوليا 11‎ جنيها.
‏- بلح بارحى 34 جنيه
‏‎- البسلة 12.5 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه
‏‎- ورق عنب 19 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.
‏- برتقال بلدى 5 جنيهات.
-الفراولة 11 جنيها.
-جوافة 14 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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