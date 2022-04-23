اليوم السابع
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الطماطم والخيار بـ10 جنيهات والبطاطس بـ5.. جولة فى أسواق قنا

السبت، 23 أبريل 2022 10:17 ص
الطماطم والخيار بـ10 جنيهات والبطاطس بـ5.. جولة فى أسواق قنا عرض الطمام والخضروات بسوق قنا بسعر 10 للطماطم
قنا - صابر سعيد

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من داخل أسواق مدينة قنا لعرض أسعار الخضروات والفاكهة فى أول أيام الأسبوع والتى شهدت استقرارا فى الأسعار.

قال محمد عز، بائع خضروات، إن أسعار الطماطم سجلت 10 جنيهات للكيلو والخيار بـ10 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ5 جنيهات للكيلو، والفلفل الأخضر كيلو ونصف بـ 10 جنيهات، والبازنجان كيلو ونصف بـ 10 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات للكيلو، والجزر 3 كيلو بـ 10 جنيهات، والليمون كيلو بـ 10 جنيهات، والبصل 4 كيلو بسعر 10 جنيهات.

وأوضح عز، أن أسعار الفاكهة جاءت كالتالى اليوسفى سجل 15 جنيهًا للكيلو، والفراولة 15 جنيها للكيلو، والتفاح 20 جنيهًا للكيلو، والموز 10 جنيهات للكيلو، والبرتقال 5 جنيهات للكيلو، والجوافة 10 جنيهات للكيلو، والبطيخ 5 جنيهات للكيلو.

 

البذنجان بسوق قنا بسعر 10 للكيلو والنصف
البذنجان بسوق قنا بسعر 10 للكيلو والنصف

 

الفلفل الأخضر الكيلو والنصف بـ 10 جنيه
الفلفل الأخضر الكيلو والنصف بـ 10 جنيه

 

عرض الطماطم بسوق قنا للخضراوات
عرض الطماطم بسوق قنا للخضراوات

 

عرض الطمام والخضراوات بسوق قنا بسعر 10 للطماطم
عرض الطمام والخضراوات بسوق قنا بسعر 10 للطماطم

 


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