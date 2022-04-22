تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال المونوريل في نطاق مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضى

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل، الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى لكوبرى أحمد الزمر المتجه لمناطق الحى العاشر فقط، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك على النحو التالى:

- الاتجاه القادم من شارع ذاكر حسين اتجاه مناطق الحى العاشر استكمال حركة المركبات بمسطح كوبرى أحمد الزمر، فيميناً وبجوار مسجد السلام شارع إمتداد حسن مأمون فالدوران والعودة فيميناً إتجاه شارع أحمد الزم مرة أخرى وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 28/4/2022 حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 7/5/2022.. مع الإستبقاء على حركة المركبات أعلى الكوبرى المشار إليه فى الإتجاه المقابل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.