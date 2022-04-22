الشرطة الإسرائيلية تقتحم الحرم القدسي واشتباكات جديدة في باحة الأقصى

وكالات

اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين صباح الجمعة في باحة المسجد الأقصى في القدس المحتلة، حسب مصور لوكالة فرانس برس.



وفي وقت مبكر من صباح الجمعة دخلت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي حيث قام شبان فلسطينيون برشقهم بالحجارة، كما ذكر الصحافي الذي تحدث عن سقوط بضعة جرحى.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أصابت حوالى ٤٠ من المدنيين الفلسطينيين بالرصاص المطاطى، ومنعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى عبر إغلاق حاجز بيت لحم.

ويتزامن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية باحة الأقصى مع إغارة تنفذها قواتهم فى صباح الجمعة على مخيم جنين بالضفة الغربية.