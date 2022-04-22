الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنظم الصالون الرمضانى الأول للنشء

كفر الشيخ_ محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ الصالون الرمضانى الأول للنشء بمركز شباب شنو، موجهة الدعوة لخمسين طليعيا بصحبة أسرهم، لحضور الصالون الرمضانى الأول للنشء والذى عقد على مستوى الجمهورية وفق برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و الأزهر الشريف، واستقبل الصالون الشيخ طه رمزى الرفاعى من دار الافتاء المصرية الذى أدار فاعليات اللقاء.

استهل اللقاء الرمضانى بآيات من الذكر الحكيم للطليع سفيان وليد الصعيدى تلى ذلك تقديم ابتهالات دينيه أداء فضيله الشيخ محمد الشعراوى ، تركزت محاور الصالون الرمضانى حول محاور عده كان أهمها تقبل الآخر و إحترام الاختلافات الفكرية و الثقافية ، التنشئة الاسرية ، وقدم الدعوة للآباء والأمهات من ضيوف الصالون للمساواة فى حب الأبناء و استشهد بقصة سيدنا يوسف فى ختام الصالون فتح الشيخ الرفاعى من مشايخ دار الإفتاء المصرية باب الأسئلة للطلائع و أسرهم و قام بالرد على الفتاوى و اسئلة الحاضرين .

وأعلن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ عن إقامة اللقاءات القادمة من الصالون الرمضانى للنشء بمراكز شباب قلين و الرياض بمشاركة 50 طليع وبحضور أسرهم ، مثمناً على التعاون الفعال بين مؤسستى الشباب و الأزهر الشريف فى تقديم المفهوم الدينى الصحيح و فتح قنوات الإتصال بين الأزهر وبين النشء و الشباب من خلال مراكز الشباب كمنارة فكرة و نافذة التواصل مع الأسرة المصرية .

إنطلاق فاعليات الصالون الرمضانى للنشء وفق برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و الأزهر الشريف و فى إطار خطة الادارة المركزية للطلائع برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ و إشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب و متابعة استاذة لبنى أبو القاسم مدير إدارة الطلائع بالمديرية.