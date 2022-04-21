صور.. ختام مسابقة حفظ القرآن الكريم برعاية مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ ، ختام مسابقة حفظ القرآن الكريم من تنفيذ الادارة العامة للشباب ضمن البرامج المقامة احتفالا بشهر رمضان الكريم، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، وشارك بالمسابقة 40 عضوا من أعضاء مراكز الشباب الصاعدين من التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية.

وتتضمن المسابقة تكريم الحافظين للقرآن الكريم بمستوياته الثلاثة "القرآن كاملا ،نصف القرآن،ثلاث أرباع القران"، المسابقة تحثهم على حفظ كتاب الله تعالى وتطبيق أحكام التجويد أثناء تلاوة القرآن الكريم وتم توزيع جوائز مالية علىالفائزين بالمراكز الأولى بالمسابقة .فازت بالقرآن كاملا المتسابقة سارة برهاميبالمركز الأول، وخلود راضى بالمركز الثاني، وأحمد البلتاجي بالمركز الثالث.

كمافاز في سباق نصف القرآن الكريم المتسابق زياد صبحي بالمركز الأول، وعادل ابراهيم بالمركزالثاني، والزهراء أحمد بالمركز الثالث، كذلك فاز محمد أحمد فى سباق ثلاث أرباعالقرآن بالمركز الأول، و بالمركز الثاني فازت آلاء مصطفى،وفاز بالمركز الثالثعز الدين عبد المطلب، قام بتحكيم المسابقة فضيلة الشيخ عطا بسيونى من علماءالأزهر الشريف.

وأقيمت مسابقة الرسم الفوري للطلائع بمركز شبابالطايفة عن أعياد تحرير سيناء بحضور 25 طليع وطليعة ، المسابقة التى تهدف إلىإثراء روح الولاء والانتماء لدى الطلائع ، والإطلاع على الأفكار الفنية الجديدة .

وقد أظهرت اللوحات الفنية للمبدعين الصغار المستوى الفنى الرائع لهم ، وتم تكريمالفائزين فى المسابقة .

أقيمت المسابقة الفنية للطلائع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف، عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، تابع التنفيذ فريق عمل إدارة شباب كفر الشيخ.



المشاركون في المسابقة الدينية



شباب كفر الشيخ تقيم المسابقة الدينية الختامية فى حفظ القرآن الكريم



لوحات تعبيرية عن تحرير سيناء



لوحات تعبيرية عن شيناء