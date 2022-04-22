اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 04:20 م
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إصابة 5 أشخاص بنزلة معوية عقب تناولهم وجبة الإفطار فى الشرقية

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:52 م
إصابة 5 أشخاص بنزلة معوية عقب تناولهم وجبة الإفطار فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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استقبل مستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية 5 أشخاص مصابين بنزلة معوية، وجرى تحويلهم إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة تفيد استقبال مستشفى فاقوس المركزي، لكل من "ن . و . م" 37 عاما ، ربة منزل مصابة بنزلة معوية، وتم عمل الفحوصات اللازمة ودخول قسم الباطنة، و" ح. م . ال " 47 عاما مصاب بنزلة معوية تحت الملاحظة بالاستقبال بقسم الباطنة، و" س . ح . م " 5سنوات، مصابة بنزلة معوية تم حجزها بقسم الأطفال، و" خ . ح . م " 15 عاما، مصاباً بنزلة وتم دخوله رعاية طوارئ، و" م . ح . م " 11عاما مصابا بنزلة معوية وتم دخوله رعاية الأطفال، وجميعهم مقيمين بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة فاقوس، وذلك عقب تناولهم وجبة الإفطار امس .

 

جرى تحويل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة وملابساتها، وسؤال المصابين عن سبب إصابتهم.


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