اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى بالشرقية

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:36 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص وفتاة بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى اتجاه السعديين منيا القمح، وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى اتجاه السعديين.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من " أحمد ي ع" 20 عاما و" دينا ح م" 37 عاما و" عبد الرحمن  ي" 16 عاما و" محمد أ م" 16 عاما و" إبراهيم ب ع" 18 عاما و" محمد س ع" 17 عاما و" محمد ع م" 18 عاما جميعيهم مقيمون قرية ميت بشار دائرة مركز منيا القمح.

تم نقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف إلى مستشفي السعديين وتحويل اثنين منهما إلى مستشفي الأحرار ومغادرة 5 آخرين مستشفى السعديين بعد تلقيهم الخدمة الطبيبة والاسعافات الاولية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

 


الشرقية

حادث تصادم

مستشفى السعديين

ميت بشار

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