محافظ أسوان يهنئ الشباب المتأهلين للمسابقة القومية لمراكز الفنون بالمحافظات

أسوان - فريق المحافظات

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التهنئة للشباب المتميزين الذين تأهلوا للتصفيات النهائية للمسابقة القومية لمراكز الفنون بالمحافظات فى مجال الفنون التشكيلية والمقرر إقامتها بمحافظة الإسكندرية الشهر المقبل، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح وحصد المراكز المتقدمة لتحقيق التمثيل المشرف لاسم محافظة أسوان فى هذه المسابقة القومية.

ومن جانبه، أكد ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، أنه اختتمت التصفيات التمهيدية المؤهلة لنهائيات هذه المسابقة القومية وأسفرت عن فوز وتأهل 5 من الشباب بعد تقديمهم لأعمال فنية متميزة فى مجالات الفنون التشكيلية ومنها مجال الجرافيك الذى فازت فيه زينب حسن ، ومجال التصوير الضوئى الذى فاز فيه أحمد ماهر، بالإضافة إلى مجال التصوير الزيتى والذى فاز فيه كل من أمنية علي وعبير رمضان وشهاب الدين محمد ، مؤكداً بأن التصفيات النهائية للمسابقة القومية لمراكز الفنون بالمحافظات سوف تستضيف فعالياتها المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية وذلك خلال الفترة من 11 حتى 16 مايو القادم .



