محافظ أسوان: الارتقاء بالحرف البيئية والمشغولات اليدوية للتمكين الاقتصادى للمرأة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية المراكز التابعة للأسر المنتجة فى إحداث القيمة الاقتصادية المضافة للحرف البيئية والمنتجات والمشغولات اليدوية التى تتميز بها محافظة أسوان، وهو الذى يحتاج إلى مراجعة شاملة للدور الحيوى لهذه المراكز من خلال مديرية التضامن الاجتماعى من أجل دفع العمل بها، ودعمها بالشكل المطلوب، مع فتح المراكز التى شهدت غلق خلال الفترة الماضية مما سيساهم فى تحسين مستوى معيشة وزيادة دخل الأسر، مع تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة وتوفير فرص العمل للشباب.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة هدى مصطفى مقرر الفرع، واستمع لآراء ومقترحات أعضاء المجلس، وعرضهم لعدد من القضايا الجماهيرية المتعلقة بمطالب واحتياجات المواطنين.

أشار اللواء أشرف عطية، إلى أن التمكين الإقتصادى يأتى ضمن أحد محاور مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وأيضاً المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه رئيس الجمهورية لتكثيف التوعية المجتمعية حول القضية السكانية، مع تنفيذ مشروعات ريادة الأعمال المنتجة للمرأة، وهو الذى يتطلب تضافر الجهود للارتقاء بالحرف البيئية فى ظل إنشاء عدد 2 مجمع صناعى حرفى بقريتى بلانة بنصر النوبة، والرمادى قبلى بإدفو، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك، ليصبحوا قاعدة صناعية وتسويقية للعديد من المنتجات، مؤكداً أن المحافظة تسابق الزمن لإنهاء مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية والتى تتزامن مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل مرحلياً لإضفاء الوجه الحضارى واللمسة الجمالية، ليس فقط فى كورنيش النيل، وإنما لتمتد إلى الشوارع الخلفية والمناطق السكنية والأحياء الداخلية، بالإضافة إلى باقى مدن ومراكز المحافظة، حيث روعى خلق ساحات لانتظار السيارات لتخفيف التكدس المرورى.

وخلال اللقاء أشاد أعضاء المجلس القومى للمرأة بالدعم اللامحدود وروح التعاون من محافظ أسوان، وهو الذى ساهم فى رفع مستوى الخدمات التى يقدمها فرع المجلس كماً وكيفاً ليصبح ذلك له مردوداً فى قرى ومدن المحافظة، وخاصة للسيدات الأسوانيات، معربين عن استعدادهم للمزيد من التعاون مع أجهزة المحافظة لمواجهة بعض الظواهر السلبية، وأيضاً الملفات التى تهم الشارع الأسوانى مثل النظافة العامة، والإصحاح البيئى ونشر الوعى المجتمعى .