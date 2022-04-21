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محاضرات لطالبات الأزهر بالأقصر حول الوقاية من وسائل التواصل وفضائل شهر رمضان

الخميس، 21 أبريل 2022 08:08 م
محاضرات لطالبات الأزهر بالأقصر حول الوقاية من وسائل التواصل وفضائل شهر رمضان المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر تنظم محاضرات لطالبات الأزهر حول الوقاية من وسائل التواصل
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات ندوات ومحاضرات حول الوقاية من وسائل التواصل الإجتماعى، وفضائل شهر رمضان المبارك، للطالبات والسيدات بالمحافظة، وذلك تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبرئاسة الشيخ محمد الطيب رئيس الفرع، والشيخ محمد الرملي حسين نائب رئيس الفرع، وضياء الدين أحمد محمد الأمين العام للفرع.

وفى هذا الصدد عقد أحمد أبو بكر عمار عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع الأقصر، محاضرة بمعهد فتيات القرنة الإعدادي الثانوي تحت عنوان (كيفية الوقاية من مخاطر وسائل التواصل الإجتماعي)، حيث تناولت المحاضرة التعريف بوسائل التواصل الإجتماعي وماهي الأغراض من ترك هذه التطبيقات التي في متناول معظم الناس دون قيود مع سهولة التواصل وعدم التعقيد، ودائماً تعطي خدمات متنوعة تشعر المشاهد أنهم في خدمته، مع العلم أن هناك أهداف خفية وراء ذلك تكمن في معرفة المعلومات والميول الشخصية لدي الفرد، ومن ثم المتاجرة بها سواء عن طريق الإبتزاز الإلكتروني أو التشهير على وسائل الإعلام، أو ربما سرقت الأموال من خلال الرسائل التي ترسل علي أنها جوائز للفائزين.

كما تطرق الحديث بالمحاضرة، عن أهم الجرائم التي ترتكب بحق الفتيات الصغيرات، خاصة وأن معرفتهم بالتكنولوجيا  ضعيفة وتم التركيز علي عدم نشر أي بيانات خاصة سواء كانت عن العمل أو الأسرة، وعدم نشر الصور بدون داع لأنها تعطي فرصة لمعرفة هوية الشخص وأماكن تواجده، كذلك تم الحديث عن عدم نشر الصور بحجة الخدمة التي يوفرها جوجل لمعرفة أكثر الناس شبها، ثم جاءت مرحلة الأسئلة التي كانت في مجملها ما هي أفضل وسائل الاستخدام العادل على وعدم الوقوع فى براثن ضعفاء النفوس ومنعدمي الأخلاق، وخاصة إذا كان ليس لديهم الهوية الإسلامية داعين المولي أن يحفظ شيخ الأزهر الشريف.

كما قامت الواعظة عطيات جيلاني علي يوسف، والواعظة مروة عبد الفتاح أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بأداء محاضرة بعنوان (فضائل شهر رمضان المبارك) بمكتبة مصر العامة بالأقصر، حيث تحدثت الواعظات فيها عن تعريف الصيام والحكمة من مشروعيته والأعذار المبيحة للفطر، كما تحدثت الواعظات عن فضل الصدقة فى رمضان وكيفية إستغلال الشهر الفضيل، وكما قامت الواعظات بالإجابة على الأسئلة التي طرحت بالندوة.

محاضرات لطالبات الأزهر حول الوقاية من وسائل التواصل وفضائل شهر رمضان (1)
 
محاضرات لطالبات الأزهر حول الوقاية من وسائل التواصل وفضائل شهر رمضان (2)
 
محاضرات لطالبات الأزهر حول الوقاية من وسائل التواصل وفضائل شهر رمضان (3)
 
محاضرات لطالبات الأزهر حول الوقاية من وسائل التواصل وفضائل شهر رمضان (4)
 
محاضرات لطالبات الأزهر حول الوقاية من وسائل التواصل وفضائل شهر رمضان (5)

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