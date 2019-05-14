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محاضرات عن فضائل شهر رمضان بفرع منظمة خريجى الأزهر فى إفريقيا الوسطى

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:37 م
محاضرات عن فضائل شهر رمضان بفرع منظمة خريجى الأزهر فى إفريقيا الوسطى المنظمة العالمة لخريجى الأزهر
كتب لؤى على
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يعقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى إفريقيا الوسطى عدة محاضرات خلال شهر رمضان المبارك يشارك فيها أعضاء فرع المنظمة بإفريقيا الوسطى، وقد استهل هذه المحاضرات الشيخ عبد المنان محمد عيسى، تحت عنوان فضائل شهر رمضان المعظم.
 
وأكد خلال محاضرته أنه واجب على كل مسلم أن يسعى لاغتنام كنوز وفضائل هذا الشهر العظيم وأن يحرص على صيانة صيامه من كل أعمال السوء والفسوق ، فهو شهر تكفر فيه الذنوب ويضاعف فيه أجر الطاعات.
 
وأوضح أن شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم المشتمل على الهداية من الله سبحانه وتعالى لمصالح المسلمين الدينية والدنيوية ففتحت فيه أبواب الجنه بكثرة الطاعات والعبادات من صياماً وقياماً وعمل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات ، كما تغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين.
 
وأشار إلى أن هذا الشهر اختصه الله بنزول القرآن الكريم وجعله زمنًا لأداء فريضة الصيام الذى هو رابع ركن من أركان الإسلام مصداقا لقول الله "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"  البقرة 185، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى اهدى للمسلمين الكثير من العبادات التى يستزيدون منها الثواب وغفر الذنوب والخطايا ، منها اغتنام ليلة القدر والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، والاعتكاف ، ومدارسة القرآن، واستجابة الدعاء وكثرة الذكر التى ترفع مقام العبد عند ربه ، وصلاة التراويح ، والقيام بمناسك العمرة ، كلها طاعات جعل الله سبحانه وتعالى جزاءها مضاعفًا، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصوم فهو نوع من أنواع الصبر ، جعل الله جزاءه عليه ولم يُقيده بعدد ، مما يدل على عظيم ثوابه.

 


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