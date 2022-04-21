صرح طبى ومدارس.. "حياة كريمة" تغير الواقع للأفضل فى قرية الشهامة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

عبر أهالى قرية الشهامة بمحافظة أسوان، عن سعادتهم بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، والتى اعتبروها غيرت واقع القرية تماماً للأفضل بعد هذه المشروعات التى غطت مناحى الحياة وخاصة فى مجالات الزراعة ومساعدة المزارعين.

وفى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، أكد خالد بكرى، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى وادى الصعايدة، أن قرية الشهامة تشهد تنفيذ حزمة من المشروعات بلغت نحو 17 مشروعاً، تم الانتهاء من 5 مشروعات منهم بنسبة 100%.

وأشار "بكرى" إلى أن مشروعات هى: صرح طبى كبير ورفع كفاءة وتطوير مجمع المدارس بالقرية ومشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين "المركز التكنولوجى" ومشروع إحلال وتجديد مكتب البريد ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية ومشروع تغذية وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، وجارى تنفيذ باقى المشروعات الخدمية بالقرية.