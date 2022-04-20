اليوم السابع
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تسليم 12 مدرسة و3 مشروعات صرف صحي بقرى حياة كريمة بشبين القناطر

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:47 ص
تسليم 12 مدرسة و3 مشروعات صرف صحي بقرى حياة كريمة بشبين القناطر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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اجتمع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مع مسئولي مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بحضور ممثل الرقابة الإدارية واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، والمهندسة هالة شندي مدير الأبنية التعليمية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي، ودار الهندسة، لمناقشة المشروعات التي تم الإنتهاء منها وتسليمها في قطاعي الأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلي مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمقرر تنفيذها بالمرحلة الأولي للمشروع القومي لتطوير القرى (حياة كريمة) فى 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ، تسليم 12 مدرسة و3 مشروعات صرف صحي، حيث وجه باستلام المشروعات طبقا للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مشروعات خدمية وتنموية لأهالينا في القري.

وخلال اللقاء تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي للقطاعات بشكل تفصيلي وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والأعمال المقرر تنفيذها والمعوقات الواجب تذليلها في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه جاري تسليم باقي المشروعات فى كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة وفقا لمعدات التنفيذ.

وأكد الهجان، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة واستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين جودة الحياة وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.


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