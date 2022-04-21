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رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس خميس العهد بكاتدرائية جميع القديسين

الخميس، 21 أبريل 2022 11:31 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس خميس العهد بكاتدرائية جميع القديسين قداس خميس العهد بكاتدرائية جميع القديسين
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس اليوم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فداس خميس العهد بالخدمة الناطقة بالانجليزية،  وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في منطقة الزمالك. 

 

وتضمنت صلوات القداس قراءة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وسفر المزامير ثم قراءة الإنجيل والعظة، كما تضمن القداس خدمة غسل الأرجل امتثالا لما فعله المسيح مع تلاميذه بالإضافة لخدمة الشركة المقدسة (سر التناول) والتى بدأها المسيح يوم خميس العهد. 

 

وأشترك القس يشوع بخيت العميد المساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية وراعى الخدمة الناطقة بالعربية  والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانيةفى صلوات قداس خميس العهد معًا، حيث قدموا خدمة غسل الأرجل والشركة المقدسة سويًا. 

 

فيما ألقى الخادم  العلمانى بالكنيسة الأسقفية سليم فؤاد ، عظة اليوم،  للخدمة العربية والسودانية.

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الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

خميس العهد

كاتدرائيه جميع القديسيين

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