تعرف على العلامات التحذيرية لمرض ألزهايمر

كتبت فاطمة خليل

كشفت جمعية ألزهايمر الأمريكية علامات تحذيرية لمرض ألزهايمر، وتوصى الجمعية بتحديد موعد مع طبيب لإجراء فحص طبى إذا ظهرت أى من هذه العمليات على أى شخص، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

10 علامات تحذيرية لمرض ألزهايمر



1. نسيان المعلومات المكتسبة

واحدة من العلامات المبكرة والأكثر شيوعًا هى نسيان المعلومات المكتسبة مؤخرًا، وتشمل الأشياء الأخرى: نسيان التواريخ أو الأحداث المهمة، وطرح نفس السؤال مرارًا وتكرارًا أو الحاجة المتزايدة إلى الاعتماد على مساعدات الذاكرة (ملاحظات التذكير، والأجهزة الإلكترونية، وأفراد الأسرة) للأشياء التى اعتدت التعامل معها بنفسك.

وهناك تغير معتاد مرتبط بتقدم العمر، مثل نسيان الأسماء أو المواعيد، لكن تذكرها لاحقًا.

2. التحديات فى التخطيط أو حل المشاكل

قد يلاحظ بعض الأشخاص المصابين بالخرف تغييرات فى قدرتهم على تطوير واتباع خطة أو العمل باستخدام الأرقام، وقد يواجهون صعوبة فى اتباع وصفة مألوفة أو تتبع الفواتير الشهرية.

وقد يجدون صعوبة فى التركيز ويستغرقون وقتًا أطول بكثير للقيام بالأشياء أكثر مما كانوا يفعلون من قبل.

وهناك تغير معتاد مرتبط بتقدم العمر، مثل ارتكاب أخطاء عرضية عند إدارة الشئون المالية أو فواتير الأسرة.

3. صعوبة إتمام المهام الروتينية

غالبًا ما يجد الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر صعوبة فى إكمال المهام الروتينية أو القيادة إلى مكان مألوف أو تنظيم قائمة البقالة أو تذكر قواعد اللعبة المفضلة.

4. ارتباك مع الوقت أو المكان

يمكن أن يفقد المصابون بمرض ألزهايمر التواريخ والمواسم، وبمرور الوقت قد يواجهون صعوبة فى فهم شىء ما إذا لم يحدث على الفور، وقد ينسون أحيانًا مكان وجودهم أو كيف وصلوا إليه.

5. مشكلة فى فهم الصور المرئية والعلاقات المكانية

بالنسبة لبعض الناس، تعتبر مشاكل الرؤية علامة على مرض ألزهايمر، وقد يواجهون أيضًا مشاكل فى الحكم على المسافة وتحديد اللون أو التباين، ما يسبب مشاكل فى القيادة.

وهناك تغير معتاد مرتبط بتقدم العمر، مثل تغيرات الرؤية المتعلقة بإعتام عدسة العين.

6. مشاكل جديدة مع الكلمات فى التحدث أو الكتابة

قد يواجه الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر صعوبة فى متابعة محادثة أو الانضمام إليها، وقد يتوقفون فى منتصف المحادثة وليس لديهم أى فكرة عن كيفية الاستمرار أو تكرار حديثهم، وقد يواجهون صعوبة مع المفردات، أو يواجهون صعوبة فى تسمية شىء مألوف أو يستخدمون اسمًا خاطئًا.

وهناك تغير معتاد مرتبط بتقدم العمر، مثل صعوبة فى العثور على الكلمة الصحيحة.

7. سوء فهم الأشياء وفقدان القدرة على التراجع عن الخطوات

قد يضع الأفراد المصابون بمرض ألزهايمر الأشياء فى أماكن غير معتادة، وقد يفقدون الأشياء ولا يتمكنون من العودة إلى خطواتهم للعثور عليها مرة أخرى، وقد يتهمون الآخرين بالسرقة، خاصة مع تقدم المرض.

وهناك تغير معتاد مرتبط بتقدم العمر، مثل وضع الأشياء فى غير مكانها من وقت لآخر وتتبع الخطوات للعثور عليها.

8. حكم متدنى أو ضعيف

قد يواجه الأفراد تغييرات فى الحكم أو اتخاذ القرار، وقد يستخدم الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر حكمًا سيئًا عند التعامل مع المال، أو يولون اهتمامًا أقل للعناية الشخصية أو الحفاظ على نظافتهم.

وهناك تغير معتاد مرتبط بتقدم العمر، مثل اتخاذ قرار سيئ بين الحين والآخر، مثل إهمال تغيير الزيت فى السيارة.

9. الانسحاب من العمل أو الأنشطة الاجتماعية

قد يعانى الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر من تغيرات فى القدرة على إجراء محادثة أو متابعتها، ونتيجة لذلك قد ينسحبون من ممارسة الهوايات أو الأنشطة الاجتماعية أو الارتباطات الأخرى، وقد يواجهون صعوبة فى مواكبة الفريق أو النشاط المفضل.

وهناك تغير معتاد مرتبط بتقدم العمر، مثل الشعور أحيانًا بعدم الاهتمام بالالتزامات الأسرية أو الاجتماعية.

10. التغييرات فى المزاج والشخصية

قد يعانى الأشخاص المصابون بمرض ألزهايمر من تغيرات مزاجية وشخصية، وقد ينزعجون بسهولة فى المنزل أو فى العمل أو مع الأصدقاء أو عندما يكونون خارج منطقة الراحة الخاصة بهم.

وهناك تغير معتاد مرتبط بتقدم العمر، مثل تطوير عادات وأنظمة معينة وسرعة الانفعال عندما يتعطلون.