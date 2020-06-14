س و ج.. ما هو مرض الزهايمر وما الفارق بينه وبين الخرف؟

كتبت فاطمة خليل

مرض الزهايمر من الأمراض التي تتسبب في مشاكل بالذاكرة والإدراك، ويصاب به في الغالب كبار السن، وهو مرض يحدث بشكل تدريجي وتطور أعراضه ببطء وتصبح شديدة بحيث تؤثر على قيام كبار السن بالمهام اليومية، في هذا التقرير ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على مرض الزهايمر وأسبابه والفرق بينه وبين الخرف، بحسب موقع مؤسسة الزهايمر الأمريكية " alz".

س: ما هو مرض الزهايمر؟



مرض الزهايمر هو نوع من الخرف يسبب مشاكل في الذاكرة والتفكير والسلوك، عادة ما تتطور الأعراض ببطء وتسوء بمرور الوقت ، وتصبح شديدة بما يكفي للتدخل في المهام اليومية.

س: ما الفرق بين مرض الزهايمر والخرف؟



الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، والخرف هو مصطلح عام لفقدان الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى الخطيرة بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية.

مرض الزهايمر يمثل 60 إلى 80 % من حالات الخرف.

ومرض الزهايمر ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة لكن أكبر عامل خطر معروف هو تقدم العمر، وغالبية المصابين بمرض الزهايمر يبلغون 65 عامًا وأكثر لكن مرض الزهايمر ليس مجرد مرض الشيخوخة.

يتفاقم مرض الزهايمر بمرور الوقت، مرض الزهايمر هو مرض تقدمي ، حيث تسوء أعراض الخرف تدريجيًا على مدار عدد من السنوات.

في مراحله الأولى ، يكون فقدان الذاكرة خفيفًا، ولكن مع مرض الزهايمر المتأخر، يفقد الأفراد القدرة على إجراء محادثة.

س: ما علاج مرض الزهايمر؟



لا يوجد علاج حالي لمرض الزهايمر، ولكن تتوفر علاجات للأعراض على الرغم من أن علاجات الزهايمر الحالية لا يمكن أن توقف مرض الزهايمر من التقدم، إلا أنها يمكن أن تبطئ مؤقتًا من تفاقم أعراض الخرف وتحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر.

الزهايمر هو السبب الرئيسي السادس للوفاة في الولايات المتحدة، في المتوسط ​، يعيش الشخص المصاب بمرض الزهايمر بعد أربع إلى ثماني سنوات من التشخيص، ولكن يمكنه أن يعيش ما يصل إلى 20 عامًا ، اعتمادًا على عوامل أخرى.