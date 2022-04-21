اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 12:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

تعرفى على أسباب حب الشباب في الصيف وطرق الوقاية

الخميس، 21 أبريل 2022 11:00 م
تعرفى على أسباب حب الشباب في الصيف وطرق الوقاية الوقاية من حب الشباب
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حب الشباب شائع جدا في الصيف، وفقا لموقع " healthsite" يرتبط حب الشباب بزيادة إنتاج الزيت والتعرق وانسداد المسام التي تحدث مع درجات الحرارة الأكثر دفئًا، وهو حالة متعددة العوامل يمكن أن تتأثر أيضًا بعوامل هرمونية معينة، ولكن تزداد فرصها خلال فصل الصيف. كما أوصى ببعض الطرق للوقاية من حب الشباب خلال فصل الصيف. تحقق منها:

اختر المنظف المناسب
 

بالنسبة لأولئك الذين لديهم بشرة دهنية، يوصي الأطباء بمنظف رغوي يحتوي على 1 في المائة من حمض الساليسيليك. كما ينبغى أن تختارى منتجات البشرة بناءً على نوع بشرتك ورغبتك.

تجنبى الكريمات والمستحضرات
 

بدلاً من ذلك، يوصي الخبير باستخدام مرطب.

 واقي الشمس المائي
 

لا يسد الواقي من الشمس ذو الأساس المائي أو الملمس غير اللامع المسام. تعتبر واقيات الشمس التي تحتوي على بودرة خيارًا جيدًا أيضًا.

نظفى وجهك بشكل صحيح
 

يجب عليك تنظيف وجهك مرتين يوميًا لإزالة الأوساخ والعرق .

تجنبى فرقعة البثور
 

قد تميل إلى فقع بثرة أو عصرها ، لكنها قد تسبب العدوى والتندب.

 


حب الشباب

الصيف وحب الشباب

الوقاية من حب الشباب

بثور الوجه

علاج حب الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة