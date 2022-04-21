اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين

الخميس، 21 أبريل 2022 10:38 ص
الجريدة الرسمية تنشر تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 21 أبريل 2022، برقم 94، حيث أوضحت أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، ولائحته التنفيذية، والنظام الداخلى لنقابة المهندسين، ومحضر اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022.
 
فقد تقرر تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، على النحو التالى:
 
1- المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين.
 
2- المهندس حسام الدين مصطفى رزق، وكيل النقابة.
 
3- المهندس إيهاب أحمد محمود خضر وكيل النقابة.
 
4- المهندس يسرى عبد الله سالم سليم، الأمين العام.
 
5- المهندس محمد ناصر أمين الصندوق.
 
6- المهندس أحمد محمد صبرى أمين عام مساعد.
 
7- المهندس المعتز بالله محمد بركات أمين صندوق مساعد.
 
 
تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين
تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين
 

نقابة المهندسين

تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين

هيئة مكتب نقابة المهندسين

نقيب المهندسين

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