نقيب المهندسين: المجلس الحالى للنقابة تعاهد على بذل جهد لتحقيق آمال الأعضاء

كتبت آية دعبس

فى إطار حرص مجلس نقابة المهندسين ، برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، على تنظيم زيارات لكافة المحافظات، للالتقاء بالمهندسين والتعرف عن قرب على كافة مشكلاتهم وطموحاتهم وآمالهم، شارك المهندس طارق النبراوي وأعضاء هيئة مكتب النقابة فى حفل إفطار رمضان الذى نظمته نقابة المهندسين بالشرقية، وعقب الإفطار تم عقد لقاء مفتوح مع المهندسين، عبّر خلاله نقيب المهندسين عن سعادته بالالتقاء بمهندسى الشرقية، تلك المحافظة ذات التاريخ العظيم، مقدمًا الشكر لهم على دعمهم فى الانتخابات الماضية .

وتعهد "النبراوي" أن يكون وزملاؤه فى هيئة المكتب والمجلس الأعلى عند حسن الظن، مستطردًا: "ندعوكم جميعًا لإبداء الآراء وتوجيهنا، وتصويبنا إذا رأيتم فينا أي شيء لا يرضيكم ولا يحقق ما تعاهدنا عليه"، مشددًا على أن المجلس الحالى للنقابة تعاهد على بذل كل الجهد لتحقيق آمال المهندسين، والتى تُعد جزءًا من آمال الوطن.

وقال نقيب المهندسين: "إننا إذا حققنا دورنا فى ظل وجود هذه الكوكبة القوية المؤثرة التى تقود العمل فى مصر، فإننا نقوم بدورنا لتدعيم الوطن ككل"، موضحًا أنه سيسعى ومن معه فى مجلس النقابة الذي يضم أفضل الشخصيات التى مرت فى تاريخ النقابة، إلى العمل بإخلاص لأداء هذا الدور.

واختتم المهندس طارق النبراوي كلمته بالتأكيد على أن الزيارات التى يقوم بها أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين للمحافظات جزء رئيسى من أداء ومهام أى مجلس منتخب، فنقابة المهندسين نقابة عريقة وقوية، ولا بد من زيارة كل الأماكن للتعرف على طلبات ومشكلات وآراء المهندسين.. وبدون هذا الدور تكون النقابة ضعيفة وممزقة الأوصال، مشددًا على إصرار مجلس النقابة بأن يكون موجودًا فى كل المحافظات، للقيام بهذا الدور .

وفى كلمته المقتضبة، شدد المهندس يسري عبدالله سالم- أمين عام نقابة المهندسين، على أن هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى يضمان مجموعة قيمة من المهندسين، تسعى لتحقيق آمال وطموحات المهندسين، مشيرًا إلى أن الجميع موجودون لخدمة جموع المهندسين.