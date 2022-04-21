أطباء مستشفى بالأقصر ينجحون فى جراحة تمكن طفلا مصابا بشلل دماغى من الحركة

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لا يزال قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفي حورس التخصصي بمدينة أرمنت، يقدم المزيد من النجاحات والتميز، حيث تم إجراء عملية لطفل فاقد القدرة على المشى نتيجة شلل دماغى، أدى إلى قصر فى عضلات الركبة ووتر أكيليس للقدم اليسرى.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الفريق الطبي بقسم جراحة عظام الأطفال نجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لتطويل الأوتار والعضلات الضامة، واستعادة وضع القدم الصحيحة للطفل، بعد أن كان غير قادر على المشي نتيجة لشلل دماغي.

وقد قام بإجراء العملية كل من الدكتور عماد حمدي استشاري جراحة عظام الأطفال بمستشفي حورس التخصصي، والدكتور محمد عبد الجليل طبيب مقيم بمستشفى حورس التخصصي، والدكتور مصطفي عبد اللاه أخصائي تخدير، وذلك بمشاركة متميزة من فريق تمريض العمليات، حيث تم إجراء الجراحة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة 300 جنية فقط سددها أهل الطفل.

وفى نفس السياق حقق فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، نجاحا جديدا بإجراء عملية استئصال ورم بقاع الجمجمة لمريض يبلغ من العمر 60 سنة، حيث تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبتكلفة 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة من المريض ضمن المشروع الطبي القومى.

وفى تميز جديد ينفرد به فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حورس التخصصى، حيث نجح الفريق الطبي في استىصال ورم بقاع الجمجمة كاملاً لمريض مسن، حيث تم حجز المريض وإجراء الفحوصات اللازمة، وعقد اجتماع علمى لمناقشة وتحديد الطريقة المثلى لإجراء الجراحة وتم إجراء الجراحة ميكرسكوبياً دون حدوث أى مضاعفات، وتم إجراء العملية بمشاركة كل من الدكتور أحمد مصطفى السيد عبد اللطيف استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد محمد قشيشة مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أندرو ارميا نصحي أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، ومشاركة متميزة من فريق تمريض العمليات، وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبتكلفة 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة.