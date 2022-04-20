اليوم السابع
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لأصحاب الأمراض المزمنة..

الرعاية الصحية بالأقصر تستكمل المتابعة المنزلية ضمن مبادرة "رمضانك صحة"

الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:52 م
الرعاية الصحية بالأقصر تستكمل المتابعة المنزلية ضمن مبادرة "رمضانك صحة" المتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمبادرة "رمضانك صحة"
الأقصر - أحمد مرعى

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استكملت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "رمضانك صحة" للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر.

وتسير فعاليات المبادرة بالأقصر، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بوضع برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية" طوال شهر رمضان المبارك"، وخاصة مرضى السكري كونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر.

وتعمل المبادرة بمحافظة الأقصر تحت إشراف كل من الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد حماد أحمد محمد مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتورة ماريان مراد مدير المكتب الفني بإدارة الفرع، والدكتور ماجد عاطف مسئول إدارة الصيدلة بالفرع، والدكتورة نانسي بشرى عضو بإدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتور بسام بديع عضو بإدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتورة ليزا اسطفانوس عضو بإدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتورة مريم شوقي عضو المكتب الفني بإدارة الفرع، والدكتورة هند وائل عضو المكتب الفني بإدارة الفرع، وسهير الصادق مسئول التمريض بالفرع، وبمشاركة الفريق الطبي المتميز من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إطلاق الحملة بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، لتجنب الإصابة بمضاعفات الأمراض أو الوقاية منها، وذلك اتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية في إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض ومضاعفاتها لسرعة علاجها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

وأوضحت الهيئة، أن المبادرة تهدف إلى المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث سالفة الذِكر طوال شهر رمضان المبارك، وخاصة مرضى السكري كونهم الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن هذا المرض خلال هذا الشهر، وأضافت، أنه يجرى تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة متميزة ومدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مضاعفاتها والتعامل معها، لافتة إلى الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا أثناء تنفيذ المبادرة.

المتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمبادرة رمضانك صحة (1)
المتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمبادرة رمضانك صحة (1)

 

المتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمبادرة رمضانك صحة (2)
المتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمبادرة رمضانك صحة (2)

 

المتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمبادرة رمضانك صحة (3)
المتابعة المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمبادرة رمضانك صحة (3)

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