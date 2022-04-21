أخبار البورصة اليوم الخميس 21-4-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 21-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات ، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.872 مليار جنيه.



إيقاف تداول 33 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، اودن للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، العبوات الطبية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للإسكان والتعمير، المشروعات الصناعية والهندسية، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أصول للوساطة في الأوراق المالية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، اودن للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، العبوات الطبية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للإسكان والتعمير، المشروعات الصناعية والهندسية، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مصر للفنادق، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، تنمية للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 8.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.872 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.872 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 465.5 مليون ورقة مالية بقيمة 968.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.88%، والعرب على 14.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 61.7 مليون جنيه، 21.2 ألف جنيه، 176.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.5 مليون جنيه، 90.1 مليون جنيه، 129.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 10548 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 12992 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 4246 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 1831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3851 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1183 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول مليون سهم، 370 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 500 ألف سهم، 400 ألف سهم، 50 ألف سهم، 349 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول مليون سهم، 370 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 500 ألف سهم، 400 ألف سهم، 50 ألف سهم، 349 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، المطورون العرب القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي 3 ملايين سهم، 96 ألف سهم، 150.9 ألف سهم، 57 ألف سهم، 68 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 539 ألف سهم، 28.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 650 ألف سهم، 556.9 ألف سهم، 410 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي.

أسهم خزينة أعلنت 6 شركات وهم ريكاب للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، مستشفى كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 1,5 مليون سهم، والثانية 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7665% من أسهم رأس المال. أعلنت 6 شركات وهم ريكاب للاستثمارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، مستشفى كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 1,5 مليون سهم، والثانية 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7665% من أسهم رأس المال.

والثالثة 40 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.66%، واشترت الرابعة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.45%، واشترت الخامسة 20 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.68% من أسهم رأس المال، واشترت السادسة 1.1 مليون سهم خزينة.



لجنة القيد قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، توقيع التزام مالي بمبلغ 5 آلاف جنيه على 16 شركة؛ لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومنح الشركة مهلة إضافية 15 يوم، لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2022 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت القائمة 16 شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، آسيك للتعدين-اسكوم، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، جهينة للصناعات الغذائية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، جولدن بيراميدز بلازا، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، بي انفستمنتس القابضة، القلعة للاستشارات المالية، جينيال تورز، جلاكسو سميثكلاين، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 1.658 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 34.3%، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 13.2% ليبلغ 186 مليون جنيه خلال عام 2021 مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 11.2%، بينما ارتفع صافي الربح إلى 177.2 مليون جنيه.

وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، صافي خسائر بلغت 54.329 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 مارس عام 2022 مقابل صافي ربح 8.782 مليون جنيه، وذلك لتقادم الآلات والمعدات وأثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات.