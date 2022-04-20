أخبار البورصة اليوم الأربعاء 20-4-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 20-4-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.279 مليار جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الشمس للإسكان والتعمير، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للإسكان والتعمير. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الشمس للإسكان والتعمير، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للإسكان والتعمير.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.279 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.279 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 189.4 مليون ورقة مالية بقيمة 579.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.07%، والعرب على 10.36% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 33.5 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.6 مليون جنيه، 604.1 ألف جنيه، 27 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71%، ليغلق عند مستوى 10444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1796 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12840 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 3798 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 100 ألف سهم، 280 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 12866 سهم، 50.8 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 100 ألف سهم، 280 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 12866 سهم، 50.8 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للأسمدة والكيماويات 400 ألف سهم، 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي 2.5 مليون سهم، 155 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 128 ألف سهم، مليون سهم، 86 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 610 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 3051 سهم.



انكوليس أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)، شراء شركة بالم هيلز للتعمير عدد 576 ألف سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 23.6 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 15.356% إلى 18.236%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.



أسهم خزينة أعلنت 8 شركات وهم ريكاب للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، مصر بني سويف للأسمنت، مستشفى كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 55 ألف سهم، والثانية 20 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.91% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الثالثة 313.8 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7601% من أسهم رأس المال، والرابعة 345 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.66%، واشترت الخامسة 180 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.44%، واشترت السادسة 591.9 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2361% من أسهم رأس المال، واشترت السادسة 31 ألف سهم خزينة، واشترت السابعة 100 ألف سهم ليصل إجمالي ما بحوزة الشركة 3.3 مليون سهم، واشترت الثامنة 782.8 ألف سهم.