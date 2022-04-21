البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعى للمؤشرات

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.872 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 10548 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 12992 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 4246 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 1831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة.