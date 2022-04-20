6 نصائح لبدء دايت بطريقة صحية.. تناول كل ما تحبه بشروط

كتبت فاطمة خليل

اتباع حمية غذائية أو دايت له فوائد عديدة من فقدان الوزن إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض والحفاظ على الصحة، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يتجهون إلى الأنظمة الغذائية الحديثة، لكننا ننسى أن الأكل الصحي يجب أن يكون أسلوب حياة، في هذا التقرير نقدم 6 نصائح لبدء دايت بطريقة صحية، بحسب موقع "Health".

6 نصائح لبدء دايت بطريقة صحية



1. النظام الغذائي ليس مؤقتا



نحن بحاجة إلى فهم أنه مهما كانت خطة التغذية التي نتبعها، فهي ليست خطة مؤقتة يجب أن يصبح أسلوب حياتنا إذا كان من الممكن أن يصبح أسلوب حياتنا، فعندئذ فقط سنكون قادرين على الحفاظ على النتائج، الهدف من النظام الغذائي يجب أن يحسن نمط حياتنا بالكامل وأن يكون لدينا منظور طويل المدى.

2. اجعل نظامك الغذائي ممتعًا



إذا كنت تتساءل عن كيفية جعل نظامك الغذائي أسلوب حياة، فإن الإجابة تكمن في جعله مريحًا وممتعًا هذه واحدة من أهم نصائح النظام الغذائي.

يعتقد الكثير منا أننا بحاجة إلى ترك الأطعمة المفضلة والأساسية أو حتى إزالة مجموعات الطعام الكاملة لفقدان الدهون لكن هذا غير صحيح، يمكنك دائمًا إجراء مقايضات نظام غذائي صحي.

3. افهم جسمك



فهم أن جسمنا وصحتنا المثالية يعتمدان على بعض العناصر الغذائية الكثير منها ضروري، ونحن بحاجة إلى اشتقاقها من الطعام.

تشمل هذه العناصر الغذائية الأساسية الأحماض الأمينية الأساسية المشتقة من مصادر البروتين والأحماض الدهنية الأساسية المشتقة من مصادر الدهون.

الكربوهيدرات ليست ضرورية ولكنها تضمن الأداء الأمثل وصحة الغدة الدرقية وحتى تقليل الإجهاد.

إلى جانب ذلك ، فإن تناول ما يكفي من الألياف والفيتامينات والمعادن مهمة أيضًا للصحة المثلى.

4. الصحة لا تتعلق فقط بالتغذية



إن الحصول على لياقة بدنية أو صحة لا يتعلق فقط بالتغذية. نحن بحاجة إلى "زيادة" تغذيتنا أيضا من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

من شأن أي شكل من أشكال التمارين ، التدريجي بطبيعته ، أن يضمن صحة القلب والأوعية الدموية واللمفاوية المثلى كما أنه يدعم صحة العظام والمفاصل وما إلى ذلك بينما يحرق المزيد من السعرات الحرارية.

5. كن نشيطا



من اليوجا إلى البيلاتس إلى تمارين رفع الأثقال ، على الأقل 3-5 ساعات أسبوعيًا هي بداية رائعة لمعظمنا ممارسة الرياضة بانتظام والبقاء نشيطًا طوال اليوم، هو حالة جيدة لحرق المزيد من السعرات الحرارية، وتحسين الهضم ، وتحسين الصحة العقلية.

6. اهتم بصحتك النفسية



لا يتعلق الأمر بجسمنا فقط تذكر أن عقلنا يتحكم في كل شيء. إذا لم تكن صحتنا العقلية على ما يرام ، فلن نكون قادرين على الاهتمام بالجوانب الأخرى للحياة.

جودة أفكارنا تملي نوعية حياتنا يعد النوم لمدة 8 ساعات كل ليلة بداية رائعة لمعظمنا.