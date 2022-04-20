ميناء دمياط يستقبل 8 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، منها السفينة ( ORIENTAL TULIP ) والتى ترفع علم بنما و يبلغ طولها 137 مترا و بعرض 22 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الايثلين.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3620 طن مولاس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25607 طن تشمل : 10007 طن حديد و 6852 طن خردة و 3900 طن ذرة و 948 طن خشب زان و 3900 كن كلوريد ايثلين .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 758 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1080 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1852 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 89269 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 251164 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4141 شاحنة.