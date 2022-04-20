محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة فى نهطاى وتفهنا العزب

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قريتى نهطاى وتفهنا العزب بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بنهطاى والذى سيوفر حزمة من الخدمات لسكان القرية من خلال توفير مقرات لـ"المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد ، الوحدة المحلية، المجلس المحلى والتضامن الاجتماعي"، وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه، وبلغت نسب نهو الأعمال به 100%.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد المجمع الزراعى البيطرى بنهطاى، والذى تم الانتهاء منه بنسبة 100% بتكلفة مالية 5.4 مليون جنيه، ومركز طب الأسرة والذى يجرى إنشاؤه بتكلفة 27 مليون جنيه، وتم نهو المبنى وتجرى أعمال التشطيبات بنسبة 65%.

وتوجه محافظ الغربية إلى تفهنا العزب، حيث تابع البدء فى أعمال رصف الطرق داخل نطاق القرية بإجمالى مسطح 175 ألف متر مربع، كما تفقد مدرسة تفهنا العزب الثانوية المشتركة، والذى جرت صيانتها بنسبة 100% بإجمالى تكلفة 240 ألف جنيه، إلى جانب تفقد أعمال تبطين ترعة الصارى بتكلفة 4.9 مليون جنيه.

وتابع رحمى جولته فى تفهنا بتفقد مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، إنشاء نقطة الإسعاف بتكلفة 2.3 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 35%، واختتمت الجولة بتفقد أعمال إحلال وتجديد المبنى الإدارى والملعب السباعى وإنشاء سور لمركز شباب القرية بإجمالى تكلفة 8.4 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 65%.