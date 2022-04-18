محافظ الغربية يناقش مع شركات المرافق سرعة إنهاء الأعمال لإتمام الرصف

الغربية عادل ضرة

اجتمع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، برؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى شركات المرافق لمناقشة عدد من التحديات الطارئة التى تواجه إتمام عمليات الرصف ببعض شوارع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة ونجوى العشيرى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.



وفى بداية اللقاء رحب المحافظ برؤساء المدن والأحياء الذين تم اختيارهم من قبل وزارة التنمية المحلية فى مراكز المحلة، كفر الزيات، قطور وحى أول طنطا، موجها إياهم ببذل كافة الجهود من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر بين شركات المرافق ورؤساء المدن فيما يخص أعمال الرصف، حيث وجه شركة الكهرباء بسرعة نقل أكشاك الكهرباء، ترحيل أعمدة الإنارة للخلف من أجل توسعة الشوارع التى يتم رصفها، كما وجه شركات مياه الشرب والصرف الصحى، الاتصالات والغاز بالتنسيق المسبق قبل تنفيذ أعمال الحفر الخاصة بهم.



وعلى هامش الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المدن موقف إيقاف التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإدخال البيانات على منظومة المتغيرات المكانية.