لو عايز تحسن مزاجك وخايف من الشيخوخة.. تناول المشروم

كتبت - ميرفت رشاد

المشروم متعدد الاستخدامات، هناك الكثير من الوصفات اللذيذة التي يمكنك صنعها باستخدامه، وهو مصدر كبير للفوائد الصحية، كما أنه يوفر العناصر الغذائية لجسمك مثل فيتامين د والمغذيات الدقيقة التي نادرًا ما يحصل عليها جسمك، دون زيادة السعرات الحرارية أو الدهون أو الصوديوم، وفقا لما نشره موقع"eatthis".

إن أحد الآثار الجانبية الرئيسية للمشروم، هو مساعدة جسمك على التكيف مع الإجهاد بشكل أفضل وخلق المزيد من التوازن، وفقًا لدراسة أجرتها مجلة الاضطرابات العاطفية، فإن أولئك الذين تناولوا المشروم كانت لديهم احتمالات أقل للإصابة بالاكتئاب من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك .

أصبح المشروم شائعًا في عالم الطعام مؤخرًا، ويمكن أن تكون إضافة غذاء نباتي رائع لكل من النباتيين وآكلي اللحوم على حد سواء، مما يزيد من الحجم والتغذية في وجباتك للحصول على الحد الأدنى من السعرات الحرارية ، كما أنه يضيف جرعة من الألياف وفيتامينات ب التي تعتبر كبيرة بالنسبة لمستويات الطاقة، والسيلينيوم والنحاس للقلب والصحة العامة.

المشروم كذلك منتج قوي مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المركزة، اثنان من هذه المواد المضادة للأكسدة تشمل الإرغوثيونين والجلوتاثيون. عندما تتواجد معًا في الطعام ، يمكن أن تساعد في منع الشيخوخة من الداخل "عقلك وصحتك المعرفية " وكذلك في الخارج مثل تقليل التجاعيد .