فطارك صحى.. فوائد تناول شوربة المشروم بالخضار فى رمضان

نهير عبد النبى

يقدم "اليوم السابع" يوميًا وجبات صحية على الفطار والسحور فى رمضان وذلك لتجنب أى مشاكل صحية أو الشعور بالتخمة والحموضة، ونقدم اليوم وجبة غذائية متكاملة وهى شوربة المشروم بالخضار.

وحسب ما ذكره موقع goldengateobgyn فإن للمشروم والخضار فوائد عديدة على صحة الجسم حيث يؤكد عدد متزايد من الدراسات أن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية يرتبط بتقليل مخاطر المشكلات الصحية المتعلقة بنمط الحياة مثل الطماطم والفلفل والجزر والخضروات الملونة الأخرى، وأن المشروم غني بمضادات الأكسدة.

المشروم من الأطعمة النباتية التي تساعدنا على تجنب السمنة وأمراض القلب والوفيات بشكل عام، حيث يمكن للنظام الغذائي الغني بالنباتات أن يفعل أكثر من مجرد تقليل المخاطر وتناول الخضار، وقد تجد قريبًا أن لديك شعرًا أكثر صحة وبشرة أكثر صفاءً ومزيدًا من الطاقة وخصرًا أنحف.

ولأن المشروم غني بالسيلينيوم، فإن تناوله يساعد في تعزيز وظيفة إنزيم الكبد، ويمكن أن يساعد عمل الكبد هذا في إزالة سموم المركبات المسببة للسرطان بالإضافة إلى ذلك، يساعد السيلينيوم في تقليل أو منع الالتهاب ويوقف معدلات نمو الورم.

تحصل صحة القلب والأوعية الدموية على دفعة من البوتاسيوم وفيتامين ج والألياف الموجودة في المشروم، إلى جانب الصوديوم ، يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، نظرًا لأن المشروم او الفطر يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وقليل من الصوديوم ، فإن تناول الفطر يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في الفطر حوالي 3 جرامات في كوب واحد - الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول على خفض مستويات السكر في الدم. يمكن لمرضى السكر من النوع 2 أن يلاحظوا تحسنًا في مستويات الجلوكوز والدهون والأنسولين في الدم.

يساعدك تناول الألياف على الشعور بالشبع ، مما قد يكون له تأثير كبير إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، يعمل هذان النوعان من الألياف الغذائية الموجودة في الفطر - بيتا جلوكان والكيتين - على زيادة الشعور بالشبع وتقليل آلام الجوع. يمكن أن يساعدك تناولها على الشعور بالشبع وبالتالي تقليل استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية.