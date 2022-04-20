"الست وداد" تصنع فوانيس رمضان من مخلفات البيئة والخرز.. وبتعمل مشغولات فنية جذابة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع السيدة وداد التى برعت فى صناعة أشكال فنية جميلة من مخلفات البيئة والخرز.

وقالت وداد الجمل، معلمة تربية فنية مدرسة أبو الشقوق الثانوية بإدارة كفر صقر التعليمية أنها بدأت فى تصنيع اشكال فنية منذ 3 سنوات وعمل شكل فنى وعرضه فى السوق وانتظار طلبات الزبائن وبعدها اقوم بتصنيع الكميات المطلوبة وتوزيعها بهامش ربح يرضينى

وبفضل الله ذاع سيطى فى المنطقة والمناطق المجاورة وبدأت الطلبات تزيد على منتجات وبدأت فى تعليم عدد من السيدات وتوزيع أعمالهم عن طريقى

وأضافت أنا أبيع بأسعار أقل من السعر العادى بنسبة لا تقل عن 50%، وأصبحت كل مناسبة لها أشكالها الخاصة بها فمثلا فى شهر رمضان ابدأ فى تصنيع الفوانيس باشكال بوجى وطمطم

ويمارس واى اشكال كرتون وخلافه وفى العيد الكبير أقوم بتصنيع اشكال الخروف والكعبة واشكال اخرى تناسب المناسبة وفى عيد الأم اقوم بعمل ميداليات مكتوب عليها عبارات خاصة بآلام وهكذا .