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التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2022 فى لجان مؤمنة بالمدارس

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:22 م
التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2022 فى لجان مؤمنة بالمدارس وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أبرز مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن امتحانات الثانوية العامة 2022، سوف تعقد فى المدارس بلجان مؤمنة، ويتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية على الطلاب، إضافة إلى تطبيق ضوابط الامتحان التى تضمن عدم الغش، مشددة على أنه من المقرر أن تعقد الامتحانات للصف الثالث الثانوى العام وتنطلق فى النصف الثانى من شهر يونيو المقبل ورقيا وفق نظام البابل شيت، على أن يكون التصحيح إلكترونى.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعلن عصر اليوم الأربعاء الجدول النهائي ومواعيد امتحانات الثانوية العامة إضافة إلى جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لامتحانات نهاية العام الدراسى، كما سيتم إعلان شكل وطريقة أداء الطلاب للامتحانات سواء فى صفوف النقل بالمرحلة الثانوية أو شهادة الثانوية العامة 2022.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك أى 7 مايو.

تحسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء في الثالثة عصرا، مصير الثانوية العامة 2022 وطريقة أداء الاختبارات، حيث أكدت الوزارة ، إنه سيتم الإعلان عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى الجارى بالنسبة للطلاب المصريين فى الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وطلاب الثانوية العامة اليوم الأربعاء  20 أبريل 2022، الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيس بوك.


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