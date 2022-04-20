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التعليم تعلن اليوم جداول امتحانات الثانوية العامة والأول والثانى الثانوى

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:59 ص
التعليم تعلن اليوم جداول امتحانات الثانوية العامة والأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عصر اليوم الأربعاء الجدول النهائي ومواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، إضافة إلى جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لامتحانات نهاية العام الدراسى، كما سيتم إعلان شكل وطريقة أداء الطلاب للامتحانات سواء فى صفوف النقل بالمرحلة الثانوية أو شهادة الثانوية العامة 2022.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

تحسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء في الثالثة عصرا، مصير الثانوية العامة 2022 وطريقة أداء الاختبارات، حيث أكدت الوزارة، إنه سيتم الإعلان عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسى الجارى بالنسبة للطلاب المصريين فى الخارج وطلاب STEM وطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وطلاب الثانوية العامة اليوم الأربعاء  20 أبريل 2022، الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفيس بوك.


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موعد امتحانات الثانوية العامة

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اخبار مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

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