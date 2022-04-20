البورصة المصرية إجازة رسمية يومى الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2022 أجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يكون يوم الاثنين الموافق 25 ابريل 2022 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل 2022.