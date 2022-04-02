اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جزر الكوريل.. هل ستكون مسرح عمليات جديدا بين روسيا والغرب؟

السبت، 02 أبريل 2022 10:42 ص
جزر الكوريل.. هل ستكون مسرح عمليات جديدا بين روسيا والغرب؟ الحرب بين روسيا وأوكرانيا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوالى فصول الصراع الروسى الغربى فى شرق أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث تتصاعد نذر مواجهة جديدة بين الطرفين فى منطقة شرق آسيا هذه المرة، ويعود ذلك إلى التوتر المتزايد بين روسيا واليابان، وخصوصا مع إجراء موسكو مناورات عسكرية فى جزر الكوريل المتنازع عليها بين البلدين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد تعليق روسيا محادثات سلام مع اليابان بسبب العقوبات التى فرضتها طوكيو عليها بعد بدء الحرب فى أوكرانيا.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" أن أكثر من ألف عسكرى من المنطقة العسكرية الشرقية يجرون حاليا تدريبات فى جزر الكوريل بإطلاق قذائف مدفعية وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات.

وقالت الوزارة فى بيان: "شارك أكثر من ألف جندى من قوات الدفاع الجوى، ونحو 200 وحدة من المعدات العسكرية فى التدريبات القتالية فى جزر الكوريل".

وأضافت: "تقوم القوات الروسية أثناء المناورات بتدريبات على القتال فى ظروف استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، واستعمال (العدو) لأسلحة الدمار الشامل، وكذلك صد هجوم بطائرات بدون طيار".

ووفق مراقبين فإن اللافت والمقلق فى هذه المناورات الروسية فى جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان، هو الإشارة ضمن بيان الدفاع الروسية، إلى أنها تتضمن محاكاة قتالية لمواجهة ظروف استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل العدو، معتبرين ذلك علامة على أن روسيا تحتاط لوقوع أسوأ السيناريوهات وأكثرها كارثية.

ويواصل الجيش الروسى ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ38، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة، وتمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حلف وراسو.. قصة تحالف جمع روسيا بشرق أوروبا عاد للأذهان بعد حرب أوكرانيا

السبت، 02 أبريل 2022 03:00 ص

البنتاجون يلغى تجربة صاروخ "مينتمان 3" لتفادى التوترات مع روسيا

السبت، 02 أبريل 2022 02:00 ص

الأمم المتحدة تسعى لوضع حد للأزمة الأوكرانية الروسية.. جريفيث يزور موسكو وكييف لمناقشة الوضع الإنسانى.. روسيا: إجلاء 15000 شخص من المناطق الخطرة.. وأوكرانيا تعلن الإفراج عن 86 جنديا ضمن صفقة لتبادل الأسرى

الجمعة، 01 أبريل 2022 11:22 م

الخزانة الأمريكية: روسيا "محاصرة" وهى فى طريقها لتصبح اقتصادا مغلقا

الجمعة، 01 أبريل 2022 10:31 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة