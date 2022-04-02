أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة أول أسبوع فى رمضان والعظمى بالقاهرة تتجاوز 36

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تصريحات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مشيرة أنه سيكون شديد الحرارة نهارا علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد .

الأرصاد: طقس شديد الحرارة أول أسبوع فى رمضان والعظمى بالقاهرة تتجاوز 36 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك سيكون شديد الحرارة نهارا علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد .

تلاميذ رابعة ابتدائى يبدأون امتحان شهرى فبراير ومارس فى العربى والدين

بدأ صباح اليوم السبت تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أداء امتحان شهرى فبراير ومارس فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك في أول أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، وتستمر حتى 6 أبريل الجارى.

الأرصاد عن طقس أول أيام رمضان: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو