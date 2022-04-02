استعدادات المدارس لامتحان الرابع الابتدائى اليوم × 10 معلومات

محمود طه حسين

انتهت الإدارات التعليمية من الاستعداد لامتحان الصف الرابع الابتدائى، الذى ينطلق اليوم السبت، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل جاهزية المدارس للاختبارات.



ـ وضع أسئلة الامتحانات بواقع امتحان مختلف لكل مدرسة.

ـ طباعة أسئلة امتحان الرابع الابتدائى وتسلميها للمدارس.

ـ الامتحانات تنطلق السبت 2 أبريل حتى 6 من نفس الشهر.

ـ الوقت الزمنى لكل امتحان بواقع 45 دقيقة لكل مادة.

ـ مخصص 30 درجة لكل مادة دراسية.

ـ امتحان شهرى فبراير ومارس فى منهج الترم الثانى حتى مقررات نهاية مارس.

ـ هدف قياس نواتج التعلم فى أجزاء المناهج التى تم تخصيصها ووضعت منها أسئلة الامتحان، ومنح التلميذ فرصة لمعرفة مستواه ونقاط القوة والضعف لتحسينها.

ـ يجيب الطالب عن الأسئلة فى نفس كراسة الامتحان ويستكمل الطالب اليوم الدراسى بشكل طبيعى بعد انتهاء الامتحان.

ـ الامتحان يتم تصحيحه من قبل المدارس وتحت إشراف الموجهين العموم فى الإدارات التعليمية.

ـ عدم حضور الطالب للامتحان يعرضه لتراجع فى درجاته.