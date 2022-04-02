استعدادات المدارس لامتحان الرابع الابتدائى اليوم × 10 معلومات

انتهت الإدارات التعليمية من الاستعداد لامتحان الصف الرابع الابتدائى، الذى ينطلق اليوم السبت، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل جاهزية المدارس للاختبارات.
ـ وضع أسئلة الامتحانات بواقع امتحان مختلف لكل مدرسة.
ـ طباعة أسئلة امتحان الرابع الابتدائى وتسلميها للمدارس.
ـ الامتحانات تنطلق السبت 2 أبريل حتى 6 من نفس الشهر.
ـ الوقت الزمنى لكل امتحان بواقع 45 دقيقة لكل مادة.
ـ مخصص 30 درجة لكل مادة دراسية.
ـ امتحان شهرى فبراير ومارس فى منهج الترم الثانى حتى مقررات نهاية مارس.
ـ هدف قياس نواتج التعلم فى أجزاء المناهج التى تم تخصيصها ووضعت منها أسئلة الامتحان، ومنح التلميذ فرصة لمعرفة مستواه ونقاط القوة والضعف لتحسينها.
ـ يجيب الطالب عن الأسئلة فى نفس كراسة الامتحان ويستكمل الطالب اليوم الدراسى بشكل طبيعى بعد انتهاء الامتحان.
ـ الامتحان يتم تصحيحه من قبل المدارس وتحت إشراف الموجهين العموم فى الإدارات التعليمية.
ـ عدم حضور الطالب للامتحان يعرضه لتراجع فى درجاته.
استعدادات المدارس لامتحان الرابع الابتدائى اليوم × 10 معلوماتالسبت، 02 أبريل 2022 07:00 ص
مشاركة
انتهت الإدارات التعليمية من الاستعداد لامتحان الصف الرابع الابتدائى، الذى ينطلق اليوم السبت، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل جاهزية المدارس للاختبارات.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة