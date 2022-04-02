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استعدادات المدارس لامتحان الرابع الابتدائى اليوم × 10 معلومات

السبت، 02 أبريل 2022 07:00 ص
استعدادات المدارس لامتحان الرابع الابتدائى اليوم × 10 معلومات طلاب المدارس ـ أرشيفية
محمود طه حسين

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انتهت الإدارات التعليمية من الاستعداد لامتحان الصف الرابع الابتدائى، الذى ينطلق اليوم السبت، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل جاهزية المدارس للاختبارات.

ـ وضع أسئلة الامتحانات بواقع امتحان مختلف لكل مدرسة.
ـ طباعة أسئلة امتحان الرابع الابتدائى وتسلميها للمدارس.
ـ الامتحانات تنطلق السبت 2 أبريل حتى 6 من نفس الشهر.
ـ الوقت الزمنى لكل امتحان بواقع 45 دقيقة لكل مادة.
ـ مخصص 30 درجة لكل مادة دراسية.
ـ امتحان شهرى فبراير ومارس فى منهج الترم الثانى حتى مقررات نهاية مارس.
ـ  هدف قياس نواتج التعلم فى أجزاء المناهج التى تم تخصيصها ووضعت منها أسئلة الامتحان، ومنح التلميذ فرصة لمعرفة مستواه ونقاط القوة والضعف لتحسينها.
ـ يجيب الطالب عن الأسئلة فى نفس كراسة الامتحان ويستكمل الطالب اليوم الدراسى بشكل طبيعى بعد انتهاء الامتحان.
ـ الامتحان يتم تصحيحه من قبل المدارس وتحت إشراف الموجهين العموم فى الإدارات التعليمية.
ـ عدم حضور الطالب للامتحان يعرضه لتراجع فى درجاته.


التربية والتعليم

امتحانات الرابع الابتدائى

امتحان شهرى فبراير ومارس

اخبار مصر

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