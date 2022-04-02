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الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت، 02 أبريل 2022 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة أتربة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مايل الحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح أحيانا بالسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 10.

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