محافظ أسوان: ليس لدينا رفاهية تأخير تنفيذ مشروعات حياة كريمة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لا تهاون مع أى مقاول أو شركة منفذة لم تحقق نسب التنفيذ المستهدفة طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، حيث سيتم توجيه الإنذارات وتوقيع الغرامات المالية، مع اتخاذ إجراءات السحب أو التخارج، لأنه ليس لدينا رفاهية تأخير هذه المشروعات لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتغيير شامل للواقع الحالي داخل القرى، وأن يكون ذلك ملموسا لدى المواطن لتحسين مستوى معيشته بالكامل.

جاء ذلك أثناء رئاسته للاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وذلك بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام، بالإضافة إلى ممثلى لجنة دار الهندسة بمجلس الوزراء، فضلاً عن رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأيضاً مديرى الجهات التنفيذية.

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التى تم وجارى تنفيذها والتى تضم 1048 مشروعا حتى الآن بتكلفة 21 مليارا و286 مليون جنيه وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجعا وكفرا وعزبة بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة، علاوة على مناقشة وبحث أهم المعوقات والتحديات التي تعرقل سير العمل ببعض المشروعات من أجل إيجاد الحلول السريعة والعاجلة لها.

وشدد اللواء أشرف عطية على المرور الميدانى المتواصل لرؤساء الوحدات المحلية لمتابعة معدل الأداء، وسرعة التدخل فى حالة حدوث أي تقاعس أو تقصير لعلاج المشكلة فى مهدها، وهو الذى سيتوازى مع عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ برئاسة المحافظ، على أن يتم حضور المقاولين والشركات المتأخرة الاجتماع القادم لإعطاء فرصة أخيرة لهم، والوقوف على أسباب التأخير فى التنفيذ، مؤكداً أن المشروعات التى سيتم طرحها على مستوى قرى مركزى أسوان ودراو تكون بتكليف الشركات التى لها سابقة أعمال متميزة ومشهود لها بسرعة الإنجاز والجودة فى التنفيذ، وخاصة فى طرح مشروعات إنشاء الأسواق الحضارية ومواقف السيرفيس ونقاط الإطفاء التابعة لوزارة التنمية المحلية، وهو الذى يتوازى معه أهمية وجود قاعدة بيانات كاملة تشمل التفاصيل والتحديات والمتابعات اليومية والأسبوعية لمعدلات التنفيذ.

وشهد الاجتماع الدورى قيام مسئولى الجهات المنفذة لمشروعات "حياة كريمة" بعرض نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف قطاعات العمل العام، والتى تضم قيام جهاز التعمير باستكمال إنشاء 31 مجمع خدمى بتكلفة 290 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 89%، وأيضاً إنشاء 31 مجمع زراعى بتكلفة 167 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 62%، بجانب إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 157 مركز شباب بتكلفة 717.3 مليون جنيه، وبنسب تنفيذ تتراوح ما بين 28% إلى 80%، وإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 29 وحدة إسعاف بتكلفة 72.5 مليون جنيه، وبنسب تنفيذ تتراوح ما بين 26% إلى 55%.

وإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 56 كوبرى على المصارف والترع بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 33% إلى 50 %، مع تنفيذ 63 مشروعا ضمن "سكن كريم" بتكلفة 260 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 35%، بالإضافة إلى 86 مشروعا بقطاع الكهرباء بتكلفة 4.3 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ 25%، وتنفيذ 16 مشروعا لوحدات التضامن الاجتماعي بتكلفة 119%، وإنشاء 2 مجمع صناعى بنصر النوبة وإدفو بواسطة هيئة تنمية الصعيد بتكلفة 19 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 48%، علاوة على إنشاء شبكات ومحطات معالجة ومحطات رفع تابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى 188 مشروعا تم نهو 15 مشروعا منها، وجارى استكمال 173 مشروعا أخر بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 32% إلى 59%.

فيما يتم استكمال 333 مشروعا بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 366.9 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 42%، بينما يتم تنفيذ 115 كم بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة 277.4 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 38 كم، فى حين يوجد 106 مشروعات تقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتنفيذهم بنسب تتراوح من 38% إلى 55%، فضلاً عن قيام مديرية الرى بتنفيذ 166 ا لتبطين الترع بتكلفة 515.5 مليون جنيه وبنسبة 64 %، وفى قطاع الصحة جارى استكمال تنفيذ 7 مستشفيات بنسبة 95%، و73 وحدة صحية بنسبة 75 %، مع استكمال تنفيذ 57 مكتب بريد بنسبة 65%، وهو الذى يتواكب مع إعداد المقايسات عقب إنهاء أعمال الرفع المساحى والتصميمات لـ 10 مواقف و15 سوق و12 وحدة إطفاء، ليعقب تنفيذ كافة هذه المشروعات توصيل الغاز الطبيعى والاتصالات .