محافظ أسوان: مساعدات غذائية ومالية وعينية وطبية وتعويضية بـ 2.3 مليون جنيه

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 5 حالات لمساعدات مالية وماكينات خياطة وأجهزة طبية وروشتات علاج بواقع 22 ألفا و800 جنيه من ضمن مساعدات غذائية ومالية وعينية بإجمالى 2.3 مليون جنيه برعاية المبادرة الإنسانية "الناس لبعضهم" تم توزيعها بداية من شهر رمضان المعظم.

وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لرسم الفرحة والبسمة على قلوب الفئات غير القادرة من الحالات الإنسانية المختلفة، والتى تمثلت فى أجهزة طبية وتعويضية وكراسى متحركة، بجانب أجهزة كهربائية ومنزلية، فضلاً عن روشتات أدوية وتركيب أسقف للمنازل التى تضررت بشكل جزئى من السيول أو الحالات التى تعرضت أسقف منازلهم للتضرر من حشرة النمل الأبيض.

ووجه محافظ أسوان بإعطاء الأولوية لتعزيز جهود مبادرة "الناس لبعضهم" فى الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات من خلال التدخلات اللازمة مع الحالات المستحقة للمساعدة ، وخاصة التى كشف عنها لقاءات المواطنين الدورية مع المحافظ، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع ما تقدمه المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من محاور عديدة منها التمكين الإقتصادى وتقديم كافة أوجه الرعاية المتنوعة للبسطاء ومحدودى الدخل بما يساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كافة المجالات الحياتية.

وفى نفس السياق أشارت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية تستكمل المبادرة بالتعاون مع جهودها للإنتهاء من تركيب أسقف لعدد 15 منزل ضمن المرحلة الأولى بقرى ونجوع مركز ومدينة أسوان سواء المنازل ، لافتة إلى أن مبادرة "الناس لبعضهم" تواصل أعمال تركيب الأسقف خلال الفترة الحالية بمختلف القرى والنجوع تجنباً لإرتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف ، وهو الذى يتواكب مع الخدمات المختلفة التى تقدمها المبادرة لكافة الفئات الغير القادرة من أبناء المحافظة .



جانب من توزيع ماكينات الخياطة على السيدات



محافظ أسوان مع احد السيدات المستحقات لماكينات الخياطة