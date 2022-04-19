اليوم السابع
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ضبط 6 أطنان صابون ودقيق مجهول المصدر فى حملة تموينية بالقناطر الخيرية وطوخ

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:26 ص
ضبط 6 أطنان صابون ودقيق مجهول المصدر فى حملة تموينية بالقناطر الخيرية وطوخ دقيق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان من الصابون المقطع مجهول المصدر وبدون فواتير وغير مطابق للمواصفات القياسية، بمصنع لإنتاج وتصنيع الصابون، بدون ترخيص أو سجل صناعى، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لتصنيعه الصابون المقلد والمغشوش من خامات مجهولة المصدر.

 

كما تم ضبط طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير بحوزة صاحب مخبز إفرنجى بدائرة مركز شرطة طوخ، لإدارة المخبز بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه بأزيد من السعر الرسمي المعلن عنه من قبل الدولة لتحقيق مكاسب طائلة غير مشروعة.


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