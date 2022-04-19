برلمان بريطانيا يصوت الخميس على التحقيق مع جونسون بقضية الحفلات خلال الحجر

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن البرلمان البريطاني يصوت الخميس على التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بقضية الحفلات خلال الحجر.

وفى وقت سابق حذرت لجنة من أعضاء البرلمان البريطانى رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن "مهرجان بريكست" المزمع عقده هو إهدار للمال العام وربما يفشل، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.



وفي تقرير لاذع، انتقدت لجنة الإعلام والرياضة عبر الأحزاب، تعامل الحكومة مع المشروع الذي تبلغ قيمته 120 مليون جنيه إسترليني - والذي من المقرر تنفيذه هذا العام.



ويُعرف الحدث رسميًا الآن باسم "Unboxed" الإبداع في المملكة المتحدة" لكن الشخصيات الحكومية بما في ذلك النائب، جاكوب ريس موج وصفته بأنه "مهرجان بريكست".



يقول أعضاء البرلمان، إنه قيل لهم إنه لا يمكن اختيار الاسم النهائي للحدث قبل أكتوبر 2021، أى قبل أقل من عام من الموعد المقرر لانعقاده، لأن الوزراء "لم يعرفوا ما هو".