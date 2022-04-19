باكستان تدين حوادث "الإسلاموفوبيا" الأخيرة في السويد وهولندا‎‎

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أدانت باكستان بأشدِّ العبارات تدنيس القرآن الكريم خلال مسيرات في السويد، كما أدانت تصريحات هجومية أدلى بها سياسي هولندي التي هاجمت الإسلام وأساءت لشهر رمضان المبارك.



وقالت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء: إن هذه الحوادث من الإسلاموفوبيا أساءت لمشاعر أكثر من 1.5 مليار مسلم عبر العالم، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاهل مثل هذه الأعمال بحجة حرية التعبير عن الرأي.



ودعت باكستان المجتمع الدولي إلى العمل المشترك لمكافحة الإسلاموفوبيا ونبذ الكراهية والعنف.