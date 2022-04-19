أفضل 4 مشروبات للوقاية من هشاشة العظام .. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

ممارسة تمارين رفع الأثقال ، وعدم التدخين ، والمكملات الغذائية بفيتامينات ومعادن معينة ، واختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة وأشهرها الحليب كلها تساهم في تكوين عظام صلبة ومقاومة للكسر، ومع ذلك ، فإن العلاقة بين العظام والمشروبات تتجاوز منتجات الألبان.

يمكن أن تساعد العديد من المشروبات الأخرى في منع فقدان العظام عن طريق احتوائها بالكالسيوم وفيتامين د والفوسفور وفيتامين ج والعناصر المغذية الأخرى لبناء العظام، إذا كنت تعمل على تنظيم نظامك الغذائي لمكافحة هشاشة العظام ، فجرب هذه المشروبات وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - الحليب ..

تعتبر منتجات الألبان من أعلى المصادر الغذائية للكالسيوم، وهو المعدن الذي يعمل بمثابة لبنة أساسية في الهيكل العظمي ، والحصول على فيتامين د الكافي يعزز امتصاص الكالسيوم، إن تناول الاثنين معًا كما هو الحال في كوب من الحليب المدعم بفيتامين د ، يوفر تأثيرًا تآزريًا لتقوية العظام .

2 - اللبن الرايب..

لا يمكنك شرب الحليب بسبب عدم تحمل اللاكتوز أو النفور من نكهته؟ لا تفزع هناك خيارات أخرى متاحة لمنتجات الألبان، أوصت دراسة أجريت عام 2021 أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الابتعاد عن الحليب يجب أن يختاروا مشروبات الألبان المخمرة كبديل لتعزيز صحة العظام.

الرايب مثال ممتاز منتج الألبان المعبأ في زجاجات الغني بالبروبيوتيك الٍ من اللاكتوز ولكنه لا يزال يحتوي على الكثير من الكالسيوم، يحتوي الرايب المصنوع من الألبان كامل الدسم أيضًا على كمية كبيرة من فيتامين K2 ، وهو عامل رئيسي آخر في صحة العظام، وجدت دراسة أجريت عام 2015 على مرضى هشاشة العظام أن استكمال نظامهم الغذائي ببالرايب لمدة ستة أشهر كان مرتبطًا بزيادة معدل دوران العظام وزيادة كثافة المعادن في عظم الفخذ.

3 - عصير الخضروات..

تتصدر منتجات الألبان قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم لدى الجميع ، لكن الخضار الورقية ذات الأوراق الخضراء ليست بعيدة عن ذلك، يحتوي كل من السبانخ واللفت على كميات كبيرة من الكالسيوم ،على الرغم من أن السبانخ تحتوي على أكسالات ، والتي تثبط قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم لبناء العظام .

4 - عصير الجريب فروت..

يتمتع عصير الجريب فروت بالفعل بسمعة طيبة كمشروب صحي، تبين أن العصير قد يقدم المزيد بخلاف فوائده الصحية للبشرة وفقدان الوزن ، قد يساعد عصير الجريب فروت أيضًا في الحفاظ على عظام قوية ومتينة.

يحتوي المشروب الطازج والفواكه على كميات عالية جدًا من فيتامين C ، الذي يساعد في إنتاج الكولاجين في مصفوفة العظام ويطرد الجذور الحرة الضارة التي تضر بصحة العظام.