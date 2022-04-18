محافظ أسوان يشيد بأفكار ومبادرات الشباب فى البرنامج التدريبى

أسوان - عبد الله صلاح

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بكافة الأفكار والمبادرات الخدمية والمجتمعية التى قدمها مجموعة الشباب الأسوانى المشاركين فى البرنامج التدريبى للمبادرات الشبابية، 2022 ضمن مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الإجتماعية والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" بالغردقة فى الفترة من 11 وحتى 17 إبريل الجارى، وبمشاركة 105 شباب وفتيات يمثلون محافظة أسوان و5 محافظات أخرى.

ووجه محافظ أسوان مسئولى مديرية الشباب والرياضة باستمرار تقديم كافة أوجه الرعاية لهذه الأفكار وغيرها من الأنشطة والمبادرات التى تعمل على استغلال طاقات الشباب واستثمارها فى دعم الجهود التنفيذية المبذولة لتطوير مختلف مجالات العمل الخدمية والتنموية.

ومن جانبه، أوضح ناصر سليم مدير الشباب والرياضة بأسوان، بأن الأنشطة التى قدمها مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية خلال عام 2021 تضمنت كل من "الموسيقى من أجل التنمية، تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الرجولة، الموبايل سينما، الإبداع الرقمى لابتكار حلول مجتمعية ذكية، الرياضة من أجل التنمية" ، لافتاً إلى أنه سوف يتم تنظيم جلسات للدعم الفنى تطوير أفكار المبادرات التى شاركت فى البرنامج التدريبى ، بالإضافة إلى صرف المنح المالية اللازمة للتنفيذ الفعلى لهذه المبادرات ومتابعتها خلال الفترة من شهر إبريل الحالى وحتى شهر يوليو القادم ، وذلك تمهيداً لعرضها على حاضنة الأعمال فى شهر ديسمبر القادم 2022 .