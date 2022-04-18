كامالا هاريس و"الكلمات المتقاطعة".. قصة عشق تكشف تفاصيلها الجارديان

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس عن حبها لتطبيق "wordle" وهو عبارة عن لعبة تخمين الكلمات وأضافت أنها تعتبره بمثابة "منظف للعقل" بين واجباتها المليئة بالضغوط، مشيرة إلى براعتها فى اللعبة البريطانية قائلة انها لم تفشل ايدا فى تخمين التحدى اليومى فى اللعبة.

وفقا لصحيفة الجارديان ناقشت نائبة الرئيس حبها للعبة على الإنترنت صممها جوش واردل المولود فى ويلز فى مقابلة مع رينجر، وقالت: "لدى نتيجة 100%، وأعتزم الاحتفاظ بها على هذا النحو."

وقالت أيضًا أن سلسلة انتصاراتها كانت 48 فقط، لأنها أفسدت عندما تم نقل لعبتها المفضلة إلى صحيفة نيويورك تايمز التى اشترتها فى يناير الماضى.

يُمنح لاعبو Wordle ست فرص لتخمين كلمة واحدة من خمسة أحرف يوميًا، ومربعات ملونة تشير إلى الأحرف فى الفتحة اليمنى أو مضمنة فى الكلمة فى مكان آخر.

قالت هاريس إنها كانت تضع متوسط ​​أربعة تخمينات وتبدأ بالكلمة نفسها كل يوم: "ملاحظات. ملاحظات."

وأضافت: "أعتقد أنه يجب أن يكون لديك مزيج صحى من الحروف الساكنة والحروف المتحركة، والكثير من الكلمات تأتى مع حرف S. على سبيل المثال، اليوم كان هناك حرف S وE، على ما أعتقد."

قالت نائبة الرئيس إنها لعبت فى بعض الأحيان أثناء السفر، و"لابد أنها لعبت عندما كنت فى بولندا".

وأضافت هاريس أن Wordle يشبه منظف الدماغ: "فى منتصف الأيام الطويلة جدًا، اجتماعات متتالية حول الكثير من القضايا الصعبة. إذا كان لدى استراحة، فلنفترض أن الناس يتأخرون أو أن أتناول وجبة الغداء البالغة 25 دقيقة، سافتح برنامج Wordle ".

وقالت أيضًا إنها حاولت ضم طاقم عملها إلى اللعبة، وقالت "بعضهم يعرفونها.. وبعضهم يضحك على ذلك، لأنهم لم يعرفوا أننى أعرفه وأننى ألعبه. لذلك كان ذلك مضحكًا حقًا ثم هناك آخرون لدى، كما تعلمون، فى لحظة من التوتر قالوا، "ربما يجب أن تتعلم كيف تلعب Wordle."

مع ذلك، لا تتنافس نائبة الرئيس مع أى شخص آخر غير زوجها، دوج إمهوف، لأنها لا تستطيع مشاركة نتائجها كمستخدم عادى، قائلة: "هاتفى لا يسمح لى بمراسلة أى شخص، وهذا أمر محزن".