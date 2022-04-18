سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 18-4-2022

كتبت ريهام الباشا

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 18-4-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.94 جنيه للشراء، و60.44 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان بـ57.80 جنيه للشراء، و60.38 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.47 جنيه للشراء، و60.51 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 60.09 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 60.09 جنيه للشراء. 60.09 جنيه للشراء.

60.41 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 57.94 جنيه للشراء.

60.44 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 57.96 جنيه للشراء.

60.44 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 58.00 جنيه للشراء.

60.51 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 56.47 جنيه للشراء.

60.51 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي 60.38 جنيه للشراء.

60.51 جنيه للبيع.