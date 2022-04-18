تجديد حبس قاتل حماه وزوجته بقرية نفيشة فى الإسماعيلية 15 يومًا

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية، تجديد حبس المتهم، بقتل زوجته ووالدها بعدة طعنات فى قرية نفيشة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، فى نهار أول يوم رمضان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن نجح رجال مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، برئاسة المقدم المقدم مروان الطحاوي، فى القبض على المتهم، بعد اختفائه لمدة 13 يومًا.

ونجحت حملة مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله ومصطفى العدوى وبدر عليان وملهم البلتاجي، فى تتبع المتهم والقبض عليه فى إحدى المزارع التابعة لمركز الإسماعيلية، وتم عرضه على النيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددت حبسه 15 يومًا أخرى.

وهرب المتهم عقب ارتكابه الواقعة، واختبأ فى إحدى المزارع، لمدة 13 يومًا، لكنه أجرى اتصلًا بأحد الأشخاص يطلب منه فلوس عمولته من بيع إحدى السيارات، حيث كان يعمل سمسار بيع سيارات، فأبلغ رجال الشرطة، والذى تمكنوا من إلقاء القبض عليه.

وشهدت الإسماعيلية فى الثانى من شهر أبريل الجارى، جريمة الإسماعيلية بشعة وقعت بشارع المخرطة بقرية نفيشة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، فى أول يوم رمضان، حيث أقدم زوج يدعى، خلاف خليفة، وشهرته السيد خليفة، 48 عامًا، على ذبح حماه "السيد عنانى أحمد، 70 عامًا، وقتل زوجته ابتسام السيد عناني، 39 عامًا ربه منزل، طعنًا بالسكين، فى شارع المخرطة الذى يبعد أمتار عن مركز شرطة الإسماعيلية، وهدد بإشعال النيران فى المنزل المكون من 4 طوابق بالأسرة كاملة التى كانت نائمة وقت الحادث.

وقال أحمد السيد عناني، نجل الضحية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن المتهم هو زوج شقيقته، على خلاف مع زوجته منذ 3 أعوام، وترك لها المنزل الذى تعيش فيه ولم يعود أو يرى أولاده، منذ أن كانت زوجته حامل فى المولود الثالث، ومنذ فترة عاد ليطلب العودة لزوجته لكنها رفضت، بعد أن تركها لسنوات تواجه متاعب الحياة لوحدها، وطلبت الطلاق لكنه رفض، فتقدمت الزوجة بدعوى طلاق خلعي.

وأضاف نجل الضحية، أن المتهم وصل إلى مسرح الجريمة فى سيارته فى العاشرة ونصف صباح أول يوم رمضان أمام المنزل، وخرج من سيارته ودخل على والدة فى محله فى الدور الأرضى وقتله ذبحًا وطعنًا بالسكين، وهو يصلى "الصحي"، وكان صائمًا، ثم كسر باب الصعود إلى الأدوار العليا، وصعد للدور الرابع ودخل لشقة زوجته من شباب المطبخ بعد أن كسره، وهدد أولاد بالقتل فى حالة صدور أى صوت منهم، ثم دخل غرفة النوم وقام بطعن زوجته عدة طعنات، وخرج سريعًا.

وتابع نجل الضحية، أن كاميرات المراقبة، كشفت أن المتهم، وصل إلى مسرح الجريمة فى العاشرة ونصف، وانتهى من جريمة قتل حماه وزوجته فى 4 دقائق بالضبط، ودخل العمارة ممسكًا بشيكارة بها جركنى بنزين، كان ينوى بها إشعال النيران فى المنزل المكون من 4 طوابق بالأسرة كاملها، ثم خرج سريعًا ممسكًا سكين وغادر المكان بسيارته وهرب إلى مكان غير معلوم، ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

وقالت ملك خلاف، 16 عامًا، نجلة الزوج المتهم والزوجة الضحية، أنها فوجئت بوالدها يكسر أحد شبابيك المنزل وعندما شاهدها هددها بالقتل إذا استغاثت، ودخل غرفة نوم زوجته، وسدد لها طعنات متفرقة بالجسد وفر هاربًا، مهددًا بإشعال النيران فى المنزل كاملاً، وفر هاربًا، ثم خرجت مسرعة تستغيث بجدتها، وباقى أفراد أسرتها.

وقالت الحاجة فتحية جاد، زوجة الضحية المسن، ووالدة الزوجة الضحية، أن استيقظت من النوم، فوجدت زوجها غارقًا فى دمائه وقد فارق الحياة، وهو جالس على سجادة الصلاة، داخل محله الموجود فى الطابق الأرضى من المنزل، ثم فؤجت باستغاثة حفيدته بعد طعن والدتها، وطلبوا الإسعاف، الذى نقل الزوجة الضحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، لكنها لفظت أنفاسها داخل المستشفي، مطالبة بسرعة القبض على الزوج المتهم الجانى فى القضية وتقديمه للعدالة، مؤكدة أن نجلتها رحلت وتركت لها 3 أبناء هم ملك 16 عامًا، ومنه 10 سنوات، ومعتز سنتين ونصف.

كان قد أقدم زوج على ذبح والد زوجته "حماه"، وقتل زوجته عدة طعنات بسلاح أبيض، حتى فارقت الحياة فى صباح اليوم الأول من شهر رمضان، بقرية نفيشة التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارتى إسعاف وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، تحت تصرف النيابة والزوجة المصابة إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج لكنها فارقت الحياة فور وصولها المستشفي، وانتقلت رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد محمود العزازى، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية يفيد، بقيام زوج عاطل، مقيم منطقة الحكر بالإسماعيلية، بذبح حماه "والد زوجته وقتل زوجته طعنًا بالسكين، فى شارع المخرطة، بقرية نفيشة، التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية، ولقى والد الزوجة مصرعه فى الحال بينما تم نقل الزوجة فى حالة خطرة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.